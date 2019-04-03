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السودان يشارك في الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية بمراكش 5 أبريل الجاري

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 7:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 7:40 م

 

يشارك السودان في الاجتماع السنوي الـ 44 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، المقرر عقده في مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 5 - 6 أبريل الجاري.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان مصطفى حولي، رئيس وفد السودان، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ينعقد سنوياً على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء المحافظين لدى البنك، بهدف الوقوف على أداء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة والتصديق على موازناتها السنوية والحسابات الختامية المراجعة وإصدار القرارات والموجّهات لترقية أداء المجموعة.

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