مساعد الرئيس السوداني يبحث مسار عملية السلام في إقليم دارفور

بحث مساعد الرئيس السوداني، مسئول ملف السلام، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، مع وفد الحركات الموقعة على وثيقة سلام دارفور، اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، مسار عملية السلام في الإقليم والجهود المبذولة من أجل إلحاق الممانعين بالوثيقة.

وأوضح أمين الشئون السياسية والعلاقات الخارجية بحركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة السلام، نهار عثمان نهار ، في تصريح صحفي، أنه تم خلال اللقاء التباحث والتشاور حول أنجع السبل لدفع العملية السلمية في البلاد والاستفادة من الدعم الذي يقدمه المانحون، مبرزا أنه تم خلال اللقاء التأكيد على مواصلة الاجتماعات واللقاءات لإنفاذ مطلوبات الوثيقة .