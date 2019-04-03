فريق إنقاذ هولندي يكتشف حطام سفينة عمرها 500 عام في بحر الشمال

عثر فريق إنقاذ هولندي على حطام سفينة عمرها 500 عام في قاع بحر الشمال، وفقا لما أعلنته وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، يشار إلى أن حطام السفينة هو الأقدم الذي يعثر عليه على الإطلاق في المياه الهولندية.

ومن المرجح أن يصل طول السفينة إلى 30 مترا، وأنها بنيت فى عام 1540 تقريبا وكانت تنقل النحاس لصالح عائلة "فوجر" الألمانية التجارية الشهيرة.

وكانت عائلة فوجر تحتكر قطاع النحاس في القرن السادس عشر، وتحمل ألواح نحاس تم انتشالها من حطام السفينة العلامة التجارية للعائلة، وعثر خبراء الإنقاذ بالمصادفة على الحطام بالقرب من جزر فادن الهولندية.

وكان الفريق يبحث عن مئات الحاويات التي سقطت من السفينة "إم إس سى زوي" في يناير بينما كانت في طريقها إلى ألمانيا.

وقالت وزيرة الثقافة، إنجريد فان إنجلشوفن، إن الكشف يمثل "إثراء للتراث الثقافي الهولندي"، ولم يتقرر بعد كيفية التصرف في الحطام.