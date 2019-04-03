الدفاع الروسية: اختبار منظومة «فالداي» المضادة للطائرات المسيرة لأول مرة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة "فالداي" المضادة للطائرات المسيرة ستخضع لأول مرة للاختبارات أثناء المناورات، التي ستقوم بها قوات الصواريخ الاستراتيجية في مقاطعة (تفير) الروسية.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مشروع تدريب مراكز القيادة لقوات الصواريخ الاستراتيجية في مقاطعة تفير سيشهد مشاركة أنواع واعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية من مختلفة الاستخدامات، مشيرا إلى أنه أثناء هذه التدريبات سيجري - لأول مرة - استخدام نظام (فالداي) المضاد للطائرات المسيرة.

يُذكر أن نظام (فالداي) المضاد للطائرات يمكنه اكتشاف الهدف بواسطة قناة رادارية ومتابعته بشكل آلي بواسطة وسائل بصرية إلكترونية.

وتقوم هذه النظام بالتقاط اتجاهات مصادر الموجات اللاسلكية وتمييز الأهداف وإرسال إشارات الاستهداف إلى وسائل اعتراض الطائرات المسيرة للعدو المحتمل وإلى غيرها من أنواع ومنظومات الأسلحة والمعدات العسكرية.