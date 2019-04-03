الفنان التشكيلي الأمريكي كريستو يغلف قوس النصر في باريس العام المقبل

أعلن الفنان التشكيلي الأمريكي كريستو، اليوم الأربعاء، أنه سيقوم العام المقبل بمشروع طال انتظاره، وهو "تغليف" قوس النصر في باريس بنوع من القماش القابل لإعادة التدوير.

وتأتي تغطية قوس النصر بالقماش في الفترة من 6 إلى 19 أبريل العام المقبل، بعد 58 عامًا من المرة الأولى التي فكر فيها الفنان في المشروع.

وكريستو (83 عامًا) مشهور بتغليف مواقع شهيرة مثل مبنى البرلمان الألماني (الرايشستاج) في برلين وجسر "بونت نوف" في باريس.

وتتضمن خطة المشروع تغليف قوس النصر بشكل تام بقماش صناعي لونه أزرق يميل إلى الفضي.

ويتطلب المشروع 25 ألف متر مربع من القماش الصناعي، و7000 متر من شريط أو حبل أحمر اللون.

ولن يتأثر النصب التذكاري للجندي المجهول أسفل قوس النصر بالمشروع.

وسيقوم متطوعون ومنظمات بالعناية بنصب الجندي المجهول وشعلته في الوقت الذي سيتم فيه تغليف قوس النصر، بحسب بيان مشترك لكريستو و"مركز الآثار الوطنية" في فرنسا و"مركز بومبيدو" الثقافي.