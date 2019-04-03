أمريكا تدرس خطة للإبقاء على طرق النقل مفتوحة مع المكسيك

تدرس الولايات المتحدة خطة تهدف إلى الإبقاء على طرق النقل مفتوحة بينها وبين والمكسيك، في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق الحدود بين الدولتين بسبب الهجرة.

وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: "فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي لإغلاق الحدود، الذي لم يتخذ الرئيس قرارا بشأنه بعد، فإن أحد الجوانب التي جرى استكشافها هو محاولة الإبقاء على مسارات الشحن مفتوحة."

ونقلت شبكة "سي إس بي أيه إن" الإخبارية عن كودلو تصريحه بأن "ذلك سيساعد في المسائل الخاصة بسلاسل التوريد. نحن متكاملون للغاية مع الاقتصاد المكسيكي. بالتأكيد نبحث الأمر، وبالتأكيد سنستكشفه، وسنبذل قصارى جهدنا في حال صار ذلك ضروريا."

ووصل إجمالي التبادل السلعي والخدمات بين أمريكا والمكسيك نحو 9ر615 مليار دولار في عام 2017، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

ولم يعرب كودلو عن إعلان الرئيس ترامب أنه سيقدم أولوية الأمن على التجارة.

كان ترامب قال في البيت الأبيض أمس الثلاثاء: "اسمحوا لي أن أخبركم سرا صغيرا: الأمن أهم بالنسبة لي من التجارة... سيكون لدينا حدود قوية أو سيكون لدينا حدود مغلقة"، رافضا تحديد موعد محتمل لإغلاق الحدود.