مسؤول حكومي: تقرير أولي عن أسباب سقوط الطائرة الإثيوبية غدا الخميس

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قال مسؤول حكومي في إثيوبيا اليوم الأربعاء إن وزارة النقل في أديس أبابا ستصدر غدا الخميس، تقريرا أوليا عن أسباب سقوط الطائرة الإثيوبية "بوينج 737 ماكس 8" الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة موسي يهييس إنه من المقرر صدور التقرير الساعة 30ر10 صباحا بالتوقيت المحلي (30ر07 بتوقيت جرينتش).

وكانت سلطات الطيران في أنحاء العالم حظرت الطائرات طراز "بوينج 737 ماكس 8" في أعقاب الحادث الذي وقع في العاشر من مارس الماضي وأودى بحياة جميع ركاب الطائرة الـ 149 وطاقم من ثمانية أفراد.

وتحطمت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية في شهر أكتوبر عام 2018، وأودت بحياة 189 شخصا.

وأظهرت البيانات التي جرى الحصول عليها من الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية أوجه تشابه واضحة بين الحادثين.