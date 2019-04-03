وزير الدفاع السوداني يدعو قوات الدفاع الشعبي للاستعداد للتصدي لأية أعمال معادية

طالب النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع عوض بن عوف، اليوم الأربعاء، قوات الدفاع الشعبي "مؤسسة شعبية عسكرية " لإكمال الجاهزية القتالية للتصدي لما أسماه بالعمل المعادي.

وشدد بن عوف في خطاب له بالجلسة الختامية لملتقى التدريب والعمليات الأول الذي أقامته قوات الدفاع الشعبي بالخرطوم، على ضرورة الاستعداد لمواجهة تحديات المرحلة التي تمر بها البلاد، ودعا قوات الدفاع الشعبي لتجهيز "كتائب الإسناد المدني" لخدمة المجتمع وإتمام الجاهزية القتالية للتصدي لأي عمل معاد .

وأكد بن عوف بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع على ضرورة ترتيب الأولويات في المرحلة القادمة بالتركيز على تحقيق السلام في مناطق النزاعات المسلحة، والاتصال مع الحركات المسلحة بحسن المعاملة وطيب الكلم "على حد قوله".

وتشهد السودان منذ ما يزيد على الشهرين سلسلة تظاهرات, تولى تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير رسمي" زمام الدعوة لها للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.