خطف سائحة أمريكية في متنزه وطني بأوغندا

أعلنت أوغندا اليوم الأربعاء، أن رجالًا مسلحين مجهولين خطفوا امرأة أمريكية وسائقها الأوغندي من متنزه وطني في غرب البلاد.

وقالت وحدة العلاقات العامة التابعة للحكومة في بيان، إنه تم خطف المرأة (35 عامًا) التي كانت ضمن مجموعة سياحية، مساء أمس الثلاثاء، بالقرب من بوابة كاتوك جيت في متنزه الملكة إليزابيث الوطني.

وأفاد بيان مركز الإعلام الأوغندي بأنه جرى ترك أربعة سائحين آخرين في المتنزه دون أن يمسهم أذى.

وقالت نائبة المتحدث باسم الشرطة، بولي ناماي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الخاطفين كانوا قد طالبوا بفدية تبلغ نصف مليون دولار.

وذكرت الشرطة في بيان، أن الخاطفين أجروا المكالمة التي طالبوا فيها بالفدية باستخدام الهاتف الجوال للضحية.

وأضاف المركز الإعلامي أن الشرطة والجيش وهيئة الحياة البرية الأوغندية قاموا بعملية مشتركة للبمحث عن المختطفين الاثنين.

وقالت الشرطة في البيان إن عملية بحث عن أربعة رجال مسلحين مجهولين جارية أيضا، وأغلقت أوغندا كل النقاط الحدودية المؤدية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

ويتاخم متنزه الملكة إليزابيث الوطني ،الشهير بين السياح بسبب الأعداد الكبيرة الموجودة فيه من الأفيال والأسود وفرس النهر، حدود الكونغو حيث تنتشر الكثير من الجماعات المتمردة من أوغندا والكونغو ورواندا.