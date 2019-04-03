الرئيس الأنجولي: زياتي الحالية لروسيا تأتي لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية

قال الرئيس الأنجولي جواو لورنسو إن زيارته الحالية لروسيا تأتي في إطار توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف لورنسو، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين اليوم الأربعاء: "لقد جئنا إلى روسيا لتعزيز روابط الصداقة، وبشكل خاص من أجل تنويع التعاون بين بلدينا".

وتابع لورنسو، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "نحن نسعى لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأنجولا، حيث لدينا بالفعل علاقات قوية بما فيه الكفاية"، مشيرًا إلى أنه "بالنظر إلى مستوى تطور الاقتصاد الروسي والإمكانات الهائلة للاقتصاد الأنجولي، ينبغي توسيع وتعزيز علاقاتنا".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجواو لورنسو غدًا الخميس، وكان سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف قد سلم في يونيو الماضي دعوة من بوتين لنظيره الأنجولي لزيارة موسكو.