أمريكا تعلن عن مزيد من المساعدات لفنزويلا دعما لجوايدو

تستعد الولايات المتحدة لإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، دعما لزعيم المعارضة خوان جوايدو ، الذي يتعرض لضغوط متزايدة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تقوم بتخزين إمدادات المساعدات الإنسانية في جزيرة كوراساو الهولندية.

وأشار البيان إلى انهيار الرعاية الصحية في فنزويلا التي تعصف بها الأزمات، قائلا إن المساعدات إلتى وصلت إلى كوراساو تشمل أدوات صحية خاصة بالطوارئ لتغطية أولويات الاحتياجات الصحية لـ400 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة قامت بتخزين مئات الأطنان من الإمدادات في كولومبيا والبرازيل، بناء على طلب من جوايدو.

وجاء بيان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد يوم من قيام الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة الفنزويلية بتجريد جوايدو من حصانته البرلمانية في خطوة يمكن أن تسهل في نهاية الأمر عملية اعتقاله.

كان جوايدو قد اعلن في شهر يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد، واعترفت به الولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية وفي امريكا اللاتينية.