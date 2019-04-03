الاتحاد الأوروبي يحذر من إمكانية فرض قيود جمركية وضرائب في حال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق

طالبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء الشركات بالاستعداد للتعامل مع إمكانية فرض قيود على الجمارك وضريبة قيمة مضافة على البضائع المستوردة من بريطانيا، وذلك في حال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون ترتيبات انتقالية في 12 أبريل الجاري.

ويبدو أن احتمالية الخروج بدون الاتفاق أصبح أكبر، في ظل عدم التوصل لاتفاق في البرلمان البريطاني بشأن كيفية الخروج، حيث أنه تم رفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد بيير موسكوفيتشي اليوم الأربعاء " بالطبع لا نريد خروجا بدون اتفاق خلال عام 2019. أو في أي وقت. ونحن نأمل أن يتم تجنب ذلك"، مشيرا إلى أن الكتلة الأوروبية " على استعداد لمواجهة هذا التحدي".

وأضاف "فيما يتعلق بالجمارك والضرائب، خروج بريطانيا بدون اتفاق يعني التطبيق الفوري لقيود جمركية على البضائع القادمة من المملكة المتحدة، ملء نماذج جمركية جديدة للشركات التي تتعامل مع المملكة المتحدة والحاجة لجمع ضريبة قيمة مضافة على البضائع المستوردة من المملكة المتحدة".

ونشرت المفوضية قواعد للعمل التجاري، مشيرة إلى أنه في حال الخروج بدون اتفاق، سوف يتم تطبيق الإجراءات الجمركية والضرائب، كما سوف يتم إلغاء رخص الاستيراد والتصدير البريطانية، كما من المحتمل حظر بضائع بريطانية معينة من الدخول للاتحاد الأوروبي.