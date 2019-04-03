تقارير: كارلوس غصن يواجه إمكانية القبض عليه مجددا لاتهامه بانتهاك الثقة

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ذكرت تقارير، اليوم الأربعاء، أن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات يواجه إمكانية إلقاء القبض عليه مجددا على خلفية تهم جديدة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه التقارير ظهرت، اليوم الأربعاء، بعدما كتب غصن تغريدة قال فيها إنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي في 11أبريل الجاري لكي يفند الاتهامات الموجهه له المتعلقة بارتكابه مخالفات مالية.

وكانت صحيفة سانكي اليابانية قد أفادت بأن الادعاء سوف يلقى القبض على غصن مجددا لاتهامه بانتهاك الثقة.

وكان قد جرى إلقاء القبض على غصن في 19 نوفمبر الماضي لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية، وظل محتجزا لأكثر من 100 يوم.

وتم الإفراج بكفالة عن غصن في مارس الماضي.

ويشار إلى أن نيسان تعتزم عقد اجتماع غير اعتيادي للمساهمين في 8 أبريل الجاري لعزل غصن من مجلس الإدارة والترحيب برئيس رينو الجديد جان-دومينيك سينار كعضو جديد.