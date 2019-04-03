إسرائيل تحظر «الرقص الجنسى» فى نواديها الليلية

أصدر النائب العام فى إسرائيل، شاى نيتسان، أمس، قرارا يحظر على أصحاب النوادى الليلية تقديم خدمات «الرقص فى أحضان الرجال» لزبائنهم.

ويمنح هذا القرار، الذى جاء فى إطار «مكافحة الدعارة والاتجار بالبشر»، الجهات المعنية صلاحيات مقاضاة المخالفين، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي«مكان».

ويتماشى هذا القرار مع أمر كانت أصدرته المحكمة المركزية فى تل أبيب قبل نحو شهر ونصف.

وقرر النائب العام الإسرائيلى حظر الترويج وتقديم خدمات جنسية مقابل المال، ويخص القرار كل من يقوم بالترويج لذلك بواسطة مطابع أو عن طريق إقامة مواقع محسوبة، وليس على النساء اللواتى يقدمن هذه الخدمات.