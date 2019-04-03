الحكومة الكولومبية تحاول إعادة التفاوض مع محتجين من سكان أصليين لرفع حواجز من طرق رئيسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حاولت الحكومة الكولومبية الثلاثاء إعادة إطلاق مفاوضات مع محتجين من السكان الأصليين في مسعى لرفع حواجز وضعت على الطرق كانت قد أثرت على البلاد لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وأثارت الاحتجاجات اشتباكات عنيفة وتسببت في خسائر اقتصادية بملايين الدولارات.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي باتريسيا جوتيريس لدى حضورها اجتماعا آخر عقب محادثات استغرقت أكثر من أسبوع في مواقع مختلفة: "جئنا بإرادة لتحقيق السلام".

إلا أن الوزيرة وصلت متأخرة وغادر ممثلو السكان الأصليين بالفعل، حسب محطة كاركاول.

ولم تتمكن الحكومة من إقناع المتظاهرين الذين يمثلون مجموعات متنوعة من السكان الأصليين برفع الحواجز الرئيسية التي تؤثر على طريق "بان أمريكان" السريع الذي يمر عبر مقاطعة كاوكا غربي البلاد.

ويتهم السكان الأصليون الحكومة بعدم احترام الاتفاقيات السابقة، ويطالبون باستثمار حكومي في مناطقهم وبمزيد من الاستقلالية.

ورفض الرئيس إيفان دوكي مطالب المتظاهرين المتعلقة بالمجيء إليهم والالتقاء بهم.

وتسببت حواجز الطرق في نقص الوقود والغذاء خاصة في الجنوب. وتقدر الخسائر الاقتصادية بحوالي400 ألف دولار يوميا.