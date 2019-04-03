يونكر: يمكن إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو إذا وافق البرلمان على اتفاق الخروج

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، إنه يمكن إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو المقبل في حال صدق نواب البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج خلال الأيام المقبلة.

وأضاف لنواب الإتحاد الأوروبي" إذا كانت المملكة المتحدة في موقع يؤهلها للموافقة على اتفاق الخروج بأغلبية بحلول 12 أبريل الجاري، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يقبل في هذه الحالة بإرجاء موعد الخروج حتى 22 مايو المقبل".

وحذر من أنه في حال عدم الموافقة على الاتفاق مجددا " لن يكون من الممكن تمديد موعد الخروج " مشيرا إلى خطورة تعريض انتخابات الاتحاد الأوروبي، المقررة في أواخر مايو المقبل، للخطر.

وأوضح أن سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أصبح مرجحا للغاية الآن.

وأضاف أنه مع ذلك فان الاتحاد الأوروبي "لن يطرد أي دولة عضو داخله".