الرئيس الإكوادوري يتهم أسانج بانتهاك شروط اللجوء بسفارة بلاده في لندن

اتهم الرئيس الإكوادوري لينين مورينو مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، بانتهاك شروط اللجوء في سفارة بلاده بلندن مرارا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وقال مورينو في تصريحات أدلى بها لرابطة البث الإذاعي الإكوادورية ونقلتها صحيفة "إل يونيفيرسو" إن الإكوادور تسعى لاتفاق بشأن أسانج ليغادر السفارة بعد أن ظل هناك لمدة ما يقرب من سبع سنوات ، ولكن بشرط ألا تؤدي هذه الخطوة إلى تعريض حياته للخطر.

وقال مورينو: "لا يعني أنه لا يستطيع التحدث بحرية ، ولا يعني أنه لا يستطيع التعبير عن نفسه بحرية ، لكن عليه ألا يكذب .. أو يمارس القرصنة أو يدخل على حسابات أو هواتف خاصة".

كما أشار مورينو إلى أنه لا يمكن لأسانج التدخل في سياسات الدول الأخرى.

ويُعتقد أن مورينو يشير بتلك التصريحات إلى صور عن حياته الخاصة، تشتبه الإكوادور في أنها جرى مشاركتها من جانب ويكيليكس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أسانج قد لجأ إلى السفارة الإكوادورية عام 2012 لتجنب الاعتقال وتسليمه إلى السويد في ادعاءات تتعلق بالاغتصاب.

ويخشى أسانج من إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة ليواجه محاكمة بتهمة الخيانة لنشره وثائق عن حربي أفغانستان والعراق.