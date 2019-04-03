وزير الشؤون الاجتماعية التونسي: رفع سن التقاعد يخفف الضغوط على الصناديق الاجتماعية

قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الأربعاء، إن رفع سن التقاعد يأتي بسبب الضغوط التي تواجهها الصناديق الاجتماعية.

وصادق برلمان تونس اليوم على قانون رفع سن التقاعد الإجباري الى 62 عامًا، وهو قانون طرح منذ العام 2015 لكن شابته خلافات وسيبدأ سريانه مع مطلع عام 2020.

وقال الطرابلسي في تصريحات للصحفيين عقب التصويت على القانون: "تواجه الصناديق ضغوطا منذ سنوات في مستوى توازناتها المالية، ما انعكس بدوره على الخدمات التي تسديها للمتقاعدين، وسيسمح القانون بمنح جرعة أكسجين للصناديق والتفكير بأريحية خارج الضغوطات".

وسيكون رفع سن التقاعد سنتين بصفة إجبارية، وبعد ذلك بصفة اختيارية لسنة أو سنتين أو ثلاث إلى حين بلوغ الخامسة والستين.

ويشمل رفع سن التقاعد كذلك قطاعات المهن المنهكة التي تفرض التقاعد عند 55 عاما لتصبح في حدود 57 عاما مع اختيارية التمديد حتى الستين.

وتنسحب هذه الإجراءات أيضا على القطاع الخاص بأمر حكومي.

وتتصدر الصناديق الاجتماعية جدول الإصلاحات التي تعهدت الحكومة الحالية منذ 2016 بمعالجتها لكنها افتقدت إلى توافق مع النقابة المركزية.

وتسبب عجز الصناديق المستمر في تأخر صرف مرتبات المتقاعدين في أكثر من مناسبة، وفي اندلاع احتجاجات في الشوارع.

وتقول الحكومة إن عجز الصناديق يكلف الدولة قرابة 100 مليون دينار كل شهر.