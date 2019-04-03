العاهل السعودي يعود إلى بلاده قادما من البحرين

عاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى بلاده اليوم الأربعاء، قادمًا من البحرين، بعد زيارة خاطفة استمرت عدة ساعات التقى خلالها مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة "عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة".

كان الملك سلمان قد غادر بلاده إلى تونس يوم الخميس الماضي للمشاركة فى أعمال القمة العربية الثلاثين.

وأكد الملك سلمان فى كلمته أمام القمة العربية على مركزية القضية الفلسطينية، وشدد على الحرص على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على رفضه المساس بالسيادة السورية على الجولان، وجدد دعم الجهود الرامية إلى التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية.