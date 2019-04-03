بدء أول محاكمة لرئيس وزراء ماليزيا السابق بتهمة الفساد

وصل رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق، اليوم الأربعاء إلى محكمة في كوالالمبور، في أول محاكمة له بسبب ما يزعم عن تورطه في اختلاس مليارات الدولارات من صندوق تنمية ماليزيا (1.إم.دي.بي) الحكومي.

وفي المحاكمة الحالية، يواجه نجيب سبعة اتهامات تتعلق بغسل الأموال وخيانة الثقة والفساد فيما يتعلق بمعاملات مالية بلغ إجمالي قيمتها عشرة ملايين دولار، تم إيداعها في حسابه المصرفي في بنك "إس.آر.سي" الدولي، التابع للصندوق.

ونزل رئيس الوزراء السابق من سيارة وهو يرتدي بذلة زرقاء داكنة ورابطة عنق ذات لون كحلي وتجمهر حوله على الفور الصحفيون وأنصاره.

وخاطب الحشد لعدة دقائق، قبل أن يتوجه إلى قاعة المحكمة برفقة مجموعة من رجال الشرطة.