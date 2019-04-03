الصين تستعيد رفات 10 جنود قتلوا أثناء الحرب الكورية



استعادت الصين رفات 10 جنود صينيين قتلوا في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، وذلك من جمهورية كوريا الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، أن الطائرة التي تحمل رفات الجنود و145 من أغراضهم هبطت ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في مطار بمدينة شنيانغ في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، مشيرة إلى أنه سيتم دفن الرفات في حديقة الشهداء في مدينة شنيانغ غدا الخميس.

وكان متطوعون من الشعب الصيني قد قاتلوا إلى جانب جيش جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) في حربها ضد جيش جمهورية كوريا (الجنوبية) وقوات بقيادة الولايات المتحدة بين عامي 1950 و1953، وتم حتى الآن دفن رفات 589 جنديًا تم إرسالهم من كوريا الجنوبية بين عامي 2014 و2018.