وزارة بولندية: لا حاجة لتعديل حول حظر التجارة يوم الأحد

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أعلنت وزارة ريادة الأعمال والتكنولوجيا البولندية في تقرير نشر على موقعها على الانترنت، أن تطبيق حظر التجارة يوم الأحد لم يؤثر سلبيا على مبيعات التجزئة والتوظيف من جانب تجار التجزئة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن الوزارة البولندية ذكرت في التقرير أن الفترة الانتقالية التي تسبق الحظر الكامل الذي يدخل حيز التنفيذ في عام 2020 تسمح لتجار التجزئة بتعديل أنماط التجارة وللمستهلكين بضبط خياراتهم.

وأضاف البيان أن الفترة الانتقالية تسمح أيضا بتفادي الأخطاء التي لوحظت في المجر.

وأشار التقرير إلى الحاجة إلى المزيد من التحليلات لتأثير الحظر على المتاجر الصغيرة.

وأظهرت بيانات أولية أن هناك تباطؤ في تراجع عدد متاجر التجزئة الصغيرة ومبيعاتها بفضل الحظر.

وذكر التقرير أن هناك حاجة للمزيد من التنظيم الذي سوف يعود بالنفع على المتاجر الصغيرة ويساعدها على تعزيز وتحسين الربحية.