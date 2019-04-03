هيئة المحلفين تخفق في التوصل إلى حكم بشأن قائد شرطة في كارثة استاد هيلزبره البريطاني

لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار اليوم الأربعاء، بشأن اتهامات بالقتل غير العمد بحق قائد شرطة كان مسؤولا عن عمليات تأمين مباراة في استاد هيلزبره لكرة القدم في بريطانيا عام 1989 والتي شهدت تدافعًا أودى بحياة 96 شخصًا.

ولم يعترف ديفيد داكنفيلد (74 عامًا) القائد السابق لشرطة ساوث يوركشاير، بذنبه في "القتل غير العمد جراء الإهمال الشديد" بعدما جرى اتهامه لما له صلة بتدافع المشجعين فيما كانوا يدخلون الإستاد في مدينة شيفيلد بشمال البلاد.

وجدت هيئة المحلفين في محكمة بريستون الملكية أن جراهام ماكريل، الأمين السابق لنادي شيفيلد وينسداي لكرة القدم الذي يمتلك الإستاد، مذنبا بعدم ضمان سلامة المشجعين في الإستاد.

وقالت النيابة العامة الملكية عقب أحكام اليوم الأربعاء إنها سوف تسعى لإعادة محاكمة داكنفيلد.

وقالت سو هيمينج، المديرة القانونية بالنيابة العامة الملكية، في بيان: " لقد ناقشنا المسألة بعناية مع المستشارين وبإمكاني التأكيد أن النيابة العامة الملكية سوف تسعى لإعادة محاكمة السيد داكنفيلد للقتل العمد لـ95 رجلا وامرأة وطفلا جراء الإهمال الشديد".

وقضت هيئة محلفين في 2016 بأن "الخطأ والسهو" من جانب الشرطة ساهما في وقوع الكارثة.