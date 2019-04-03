رئيس وزراء لبنان يؤكد على ضرورة محاربة التطرف ونشر الفكر الإسلامي المعتدل

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأربعاء، التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن كل ما يجري من توترات في المنطقة، وقال إن حلّ أزمة النازحين السوريين هي في عودتهم إلى بلادهم.

وشدد الحريري على ضرورة محاربة التطرف في المنطقة ونشر الفكر الإسلامي المعتدل، وطالب الاتحاد الأوروبي بأن"يلعب دورا في هذا المجال من خلال الترويج للاعتدال في المنطقة والعالم" وقال إن"أية جهة تستعمل الدين أو التطرف في السياسة ستفشل، فالسياسة هي حصرا لخدمة المواطنين وبناء الأوطان".

جاءت تصريحات الحريري- خلال لقائه اليوم سفراء الاتحاد الأوروبي في دول المنطقة على هامش مشاركتهم في المؤتمر السنوي لسفراء الاتحاد، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري.

وأضاف البيان أن الحريري ناقش مع سفراء الاتحاد الأوروبي التحديات التي تواجهها المنطقة وسياسة الاتحاد تجاه الشرق الأوسط.

وثمن الحريري ما يقوم به الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان، في إطار الشراكة القائمة بينهما، والدور الذي يضطلع به في مساعدته على تحمل أعباء اللاجئين السوريين في لبنان".

ودعا الرئيس الحريري " إلى مزيد من الاستثمارات الأوروبية في لبنان بمختلف المجالات، بما يدعّم عمل المؤسسات اللبنانية".

وشدد على "التزام حكومته بدعم دور المرأة في الحياة السياسية،" مشيرا إلى أن " وجود أربع وزيرات في الحكومة، من بينهن وزيرة للداخلية، هو تأكيد منا على المضي في هذا المسار."