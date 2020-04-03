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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أحمد جمال نائب المحافظ، اليوم الجمعة بتفقد مركز المعالجة للمخلفات الطبية التابعة لشركة نهضة مصر بمقرها بمحرم بك، لمتابعة مدى سير الأعمال بالمركز والاطمئنان على الالتزام بالمعايير الوقائية والصحية به.

جاء ذلك بحضور المهندس أسامة الخولى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة نهضة مصر، والمهندس أحمد الشافعي مدير عام شركة نهضة مصر فرع الإسكندرية.

وخلال تفقد نائب المحافظ أجهزة المعالجة والمحرقة الطبية، وجه القائمين على المركز بتكثيف الأعمال لزيادة كمية المعالجة اليومية للمخلفات الطبية بالمركز، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها محافظة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

علي الصعيد ذاته؛ أكد نائب المحافظ علي شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال رفع القمامة بصفة مستمرة وخلال فترة الحظر. كما شدد علي استمرار أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة خلال أعمال التطهير، والالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية.