الشرطة الألمانية تلقي القبض على أشخاص يعتقد أنهم حاولوا ابتزاز شركة دايملر للسيارات

ألقت وحدة من القوات الخاصة بشرطة العاصمة الألمانية برلين القبض على اثنين يعتقد أنهما حاولا ابتزاز مجموعة دايملر لصناعة السيارات.

وقال كل من الادعاء العام والشرطة في مدينة شتوتجارت عاصمة ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي البلاد إضافة إلى شرطة برلين في بيان مشترك لهم اليوم الجمعة إن القوة الخاصة ألقت القبض على الرجلين وأحدهما في الثلاثين والآخر في التاسعة والخمسين من العمر في دائرة حي فريدريشيسهاين-كرويتسبيرج بالعاصمة وهما يسيران بأحد الشوارع.

وقال البيان إن الرجلين حاولا ابتزاز "مبلغ مالي كبير" من مجموعة دايملر الصناعية.

كانت صحيفتا "شتوتجارتر تسايتونج" و "شتوتجارتر ناخريشتن" ذكرتا أن الشخصين حاولا ابتزاز مجموعة دايملر-شركة مساهمة، وأكدت دوائر مطلعة هذا الأمر اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وقالت متحدثة باسم المجموعة اليوم الجمعة في شتوتجارت ردا على سؤال: "يمكننا أن نؤكد أن محاولة الابتزاز تمت"، مشيرة إلى أن المجموعة أبلغت جهات التحقيق فورا وتعاملت معها بصورة وثيقة، ولم ينشأ ضرر لأشخاص جراء ذلك.

ويعتبر الشخص ذي الثلاثين عاما هو المشتبه به الرئيسي وقالت بيانات المحققين إنه هدد بنثر كميات من الزئبق السام على مركبات الشركة.

وقام بالتحقيق 20 رجلا من رجال المباحث وعثروا في منزل هذا الرجل على أدلة كافية يتم فحصها حاليا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل / 30 عاما/ معروف من قبل لدى الشرطة في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والغش، وكان من المقرر أن يمثل أمام قاضي التحقيقات يوم غد السبت على خلفية تلك القضايا، مشيرا إلى أن شريكه المحتمل أطلق سراحه مبدئيا لأنه لم يتبين بعد مدى مشاركته له على وجه الدقة.