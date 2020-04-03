 ميركل تعود إلى ديوان المستشارية عقب انتهاء فترة العزل المنزلي بسبب كورونا - بوابة الشروق
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ميركل تعود إلى ديوان المستشارية عقب انتهاء فترة العزل المنزلي بسبب كورونا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
برلين - د ب أ
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 3:12 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 3:12 م

عادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إلى ديوان المستشارية في برلين عقب انتهاء فترة عزلها المنزلي.

وكانت ميركل تمارس مهامها خلال الأسبوعين الماضيين من المنزل، بعدما أخضعت للعزل المنزلي بسبب مخالطتها طبيب اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضعت ميركل لثلاثة اختبارات، جاءت نتائجها جميعا سلبية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم، إلى أن ميركل استأنفت عملها من مقر الحكومة في برلين، مضيفا أنه يُجرى هناك اتباع قواعد التباعد المعمول بها لمكافحة الوباء، قائلاً: "الآن يُجرى مواصلة العمل من ديوان المستشارية".

وأردف زايبرت أن ميركل تجري محادثاتها مع رؤساء حكومات آخرين إما عبر الهاتف أو دائرة الفيديو المغلقة.


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