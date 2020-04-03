إسرائيل تغلق مدينة «بني براك»بسبب انتشار فيروس كورونا

نشرت الشرطة في إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، أكثر من ألف من أفرادها في أنحاء مدينة بني براك، ووضعت عشرات الحواجز على مشارف المدينة، كما حظرت الدخول إليها أو الخروج منها باستثناء حالات الطوارئ.

وتأتي هذه الإجراءات تطبيقا لأنظمة جديدة أقرتها الحكومة الليلة الماضية، وتمنح السلطات المختصة صلاحية منع الدخول والخروج من منطقة معينة في حال انتشار فيروس كورونا.

وتحلق الشرطة بواسطة طائرات مسيرة رباعية المراوح، في سماء المدينة بالمراقبة لضمان الالتزام بهذه الأنظمة، وترجح السلطات الصحية أن يكون عشرات الآلاف من سكان المدينة قد أصيبوا بالفيروس.

كما تجلي قيادة الجبهة الداخلية، نحو 4500 مسن من المدينة إلى فنادق خاصة تم إعدادها في إطار الإجراءات لحصر المرض.

وفي مطار بن جوريون الدولي، هبطت صباح اليوم طائرة شحن تابعة لشركة الطيران الوطنية في هونج كونج، "كاثاي باسيفيك"، وعلى متنها شحنة تحتوي على أكثر من 25 طنا من العتاد الطبي والكمامات الواقية.

وسجلت إسرائيل حتى الآن 6857 حالة إصابة بالفيروس منذ انتشاره، توفى منها 34 وتعافى 338.