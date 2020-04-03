السفينتان السياحيتان العالقتان وسط البحر تستعدان للرسو في فلوريدا

تستعد سفينتان سياحيتان كانتا عالقتين في وسط البحر لعدة أسابيع يوم الخميس للرسو بميناء بمدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا بعد أن أعلنت السلطات الأمريكية عن اتفاق تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة.

ويوجد على متن السفينتين ما لا يقل عن 9 مرضى بفيروس كورونا، كما ظهرت الأعراض على المئات من الركاب. وكذلك توفي أربعة أشخاص على متن السفينة " زاندام"، ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك جراء الإصابة بـ "كوفيد-19".

وأعلن ميناء بورت إيفرجليدز بمدينة فورت لودرديل إن السفن "تدخل الميناء الآن" في تغريدة نشرت حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش).

ويوجد على متن السفينتين حوالي 2500 شخص، إجمالي عدد الركاب وطاقمي السفينتين، وتم عزل الركاب ذاتيًا في غرفهم منذ 22 مارس، وفقًا لشركة هولاند أميركا، التي تمتلك السفينتين.

يذكر أن السفينتين على متنهما 311 أمريكيا والمئات من كندا، علاوة على عدد كبير من الركاب البريطانيين.

وقال دين ترانتاليس عمدة فورت لودرديل، إن غالبية الركاب سيجري نقلهم بحافلات خاصة، ليسافروا على متن رحلات طيران عارض (شارتر) إلى "خارج منطقتنا"، في حين سيجري علاج بعض المرضى من أصحاب الحالات الخطيرة محليا، وسيفرض الحجر الصحي على الآخرين الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، على متن السفينتين".

وقال بيت هويكسترا، سفير هولندا لدى الولايات المتحدة، إنه "ممتن" للسلطات الأمريكية لسماحها للسفينتين بالرسو.

وقال هويكسترا في تغريدة "سعيد لأننا قادرون على المساعدة في إعادة الأمريكيين إلى الوطن وإعادة المواطنين من دول أخرى".

وتوصلت السلطات الأمريكية في وقت سابق إلى اتفاق يسمح للسفينتين بالرسو في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا، بعدما تفشى فيروس كورونا على متنهما، بحسب ما ذكره عمدة المدينة دين ترانتاليس يوم الخميس.

وأوضح ترانتاليس إن خفر السواحل الأمريكي ومسؤولي الإقليم توصلوا لقرار يسمح للسفينتين "زاندام" و"روتردام" بالدخول، "مما ينهي رحلة أصيب خلالها كثيرون على متنهما بالمرض وظهرت عليهم أعراض كوفيد-19".