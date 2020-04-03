وكالة تاس الروسية: محادثات «أوبك بلس» قد تعقد الأسبوع المقبل

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن مصدر مسئول أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بدأت التحضيرات لاجتماع (أوبك +) الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، مضيفا أن الاجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل.

وقال المصدر المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه والمشارك في التحضيرات، لوكالة أنباء تاس الروسية إن "الاجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل. بدأنا في الاتصال مع الدول بشأن هذه المسألة".

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت أمس إلى عقد اجتماع عاجل لدول (أوبك +) لمناقشة القرارات المتعلقة بسوق النفط.

وجاءت دعوة الرياض عقب محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

ويرى ترامب أنه ينبغي على القوى النفطية الكبرى أن تجد معا مخرجا من الأزمة التي يشهدها سوق النفط، واقترح خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا من أجل تعويض انخفاض الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.