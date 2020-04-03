 شركة «اتش أند أ» السويدية تتوقع خسائر في الربع الثاني بسبب كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 3 أبريل 2020 2:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

شركة «اتش أند أ» السويدية تتوقع خسائر في الربع الثاني بسبب كورونا

ستوكهولم - د ب أ
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 2:40 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 2:40 م

ذكرت شركة "هينز آند موريتز" (إتش.آند.إم) السويدية متعددة الجنسيات لبيع الملابس بالتجزئة، اليوم الجمعة، أن صافي أرباحها في الربع الأول من العام، كان أكثر من الضعف هذا العام، لكنها تتوقع تحقيق خسائر في الربع الثاني بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، هيلينا هيلميرسون، إن تفشي الفيروس و"الإجراءات العامة الاستثنائية، التي تم اتخاذها لتقليص انتشار الفيروس وضع الناس والمجتمعات والشركات في وضع استثنائي".

وأضافت أنه حتى 31 مارس، تم إغلاق 3778 من متاجر الشركة البالغ اجمالي عددها 5065، بشكل مؤقت في 54 سوقا، من بين ذلك أسواق رئيسية مثل ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا.

وذكرت الرئيسة التنفيذية أن المبيعات في مارس الماضي تراجعت بواقع النصف، وما زالت عمليات البيع عبر الإنترنت مفتوحة في معظم أسواقها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك