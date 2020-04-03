شركة «اتش أند أ» السويدية تتوقع خسائر في الربع الثاني بسبب كورونا

ذكرت شركة "هينز آند موريتز" (إتش.آند.إم) السويدية متعددة الجنسيات لبيع الملابس بالتجزئة، اليوم الجمعة، أن صافي أرباحها في الربع الأول من العام، كان أكثر من الضعف هذا العام، لكنها تتوقع تحقيق خسائر في الربع الثاني بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، هيلينا هيلميرسون، إن تفشي الفيروس و"الإجراءات العامة الاستثنائية، التي تم اتخاذها لتقليص انتشار الفيروس وضع الناس والمجتمعات والشركات في وضع استثنائي".

وأضافت أنه حتى 31 مارس، تم إغلاق 3778 من متاجر الشركة البالغ اجمالي عددها 5065، بشكل مؤقت في 54 سوقا، من بين ذلك أسواق رئيسية مثل ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا.

وذكرت الرئيسة التنفيذية أن المبيعات في مارس الماضي تراجعت بواقع النصف، وما زالت عمليات البيع عبر الإنترنت مفتوحة في معظم أسواقها.