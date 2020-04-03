مصنع جعة «كورونا» يوقف الإنتاج في المكسيك وسط تفشي فيروس كورونا

تتأهب الشركة المكسيكية المنتجة للجعة تحت العلامة التجارية "كورونا" لإيقاف الإنتاج بسبب حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة "جروبو موديلو" ومقرها مدينة مكسيكو سيتي "نخفض الإنتاج في مصانعنا إلى الحد الأدنى" تماشيا مع أمر حكومي بتعليق جميع الأنشطة التجارية غير الضرورية حتى 30 أبريل لإبطاء انتشار الفيروس.

وسجلت المكسيك، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أمريكا اللاتينية، أكثر من 1500 حالة إصابة بمرض كوفيد- 19، وهو مرض تنفسي ناجم عن فيروس كورونا المستجد، فيما بلغت حالات الوفاة بسبب المرض 50 حالة.

وباتت العلامة التجارية لجعة "كورونا" مادة لإطلاق النكات والتعليقات الفكاهية منذ بداية الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد في أوائل العام الجاري، وذكرت تقارير عبر وسائل إعلام أمريكية أن مبيعات جعة "كورونا" قد انخفضت.