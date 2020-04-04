صحة المنيا تنهي عزل 86 مشتبها في إصابتهم بكورونا عقب ثبوت سلبية تحاليلهم

قررت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنيا، إنهاء الحجر الصحي لعدد 86 حالة ما بين طبيب ونزيل، وممرض، ومخالط وعامل، بعدد 3 أقسام داخل مستشفي عام، عقب ورود تقرير من وزارة الصحة بسلبية عينة لمتوفي خاصة بفيروس كورونا، كانت حميات المنيا قد أكدت ايجابيتها، وتم دفن الجثة طبقا لهذا التحليل.

كانت محافظة المنيا، قد أصدرت بيان توضيحي لوفاة حالة كورونا ايجابية، كانت قد حجزت بالمستشفى حوالي 21 يوما، وشيوع الخوف والرعب بين جميع العاملين بمستشفى عام من أطباء وتمريض وعمال، ومخالطين، ووضع هؤلاء تحت الحجر الصحي، وذلك بتاريخ الأول من شهر أبريل الجاري.

وأضاف البيان أن جميع الحالات التي يتم الاشتباه في إصابتها داخل المنيا، يتم أخذ عينة منها والتحليل لها بمعمل حميات المنيا على جهاز الـ"pcr"، وإذا كانت النتيجة ايجابية ترسل لمعامل التحاليل المركزية بالقاهرة بوزارة الصحة لديها، وفي هذه الحالة جاءت نتيجة التحاليل سلبية بعد أن أثبتتها حميات المنيا إيجابية.

وأوضح البيان أنه بناء على هذه النتيجة تقرر إنهاء جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذت بناء على إيجابية الحالة.