 المغرب يسجل 70 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة والإجمالي 761 - بوابة الشروق
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المغرب يسجل 70 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة والإجمالي 761

الرباط - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 7:48 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 7:48 م

أعلن مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" في البلاد وصل إلى 761 حالة، بزيادة 70 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة.

وقال اليوبي - في بيان اليوم - إن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية قد بلغ 3062 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، مشيرا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 56 حالة، وعدد الوفيات 47 ضحية.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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