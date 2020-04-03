محنة وغمة ممزوجة بآلام من الوجع، والحزن على فراق أحباءهم، والقلق على ذويهم وأبنائهم، قصص مأساوية وصعبة سطرها الناجون من فيروس كورونا، بعد زوال التعب، والوصول لبر النجاة، في الوقت الذي سقط فيه مليون مصاب حول العالم، راح منهم 52 ألف شخص، تاركين وراءهم قصصا أكثر ألما وصعوبة.

في بريطانيا، التي تشهد مئات وأحيانا آلاف الإصابات والوفيات يوميا، حيث رصدت صحيفة "بي بي سي"، قصص لـ3 مصابون ناجون من الفيروس، في مراحل مختلفة من حياتهم، محجوزون على أسرة العزل بالمستشفيات، سردوا لحظات الصعبة، وصراعهم مع المرض، من أجل النجاة والخروج لأحباءهم وأبنائهم، في وقت تمكن فيه المرض من حصاد أرواح 2921 مواطنا من بلادهم، مسجلا زيادة بنسبة 24% في يوم واحد، بينما تخطى عدد المصابين 33718 شخصا، مع تماثل بعض المصابين بالمستشفيات للشفاء.

- سيدة حامل: "ظللت أقاتل لأجل طفلي، الذي لم يخرج للحياة"

كارين مانرينج، السيدة الحامل بطفلها الرابع، والقاطنة في مدينة هيرن باي البريطانية، تحكي كيف تمكن منها المرض منها في شهرها السادس بالحمل، وأبعدها عن أبنائها الثلاثة، لا تستطيع الاطمئنان عليهم في بعدهم عنها، ولا تستطيع على الحفاظ على حياة الرابع.

بدأت السيدة البريطانية، البالغة من العمر 39 عامًا، تعاني من سعال مستمر وحمى خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس، وعند ذهابها إلى مستشفى قريب، لم يرغب موظفي المستشفى بإدخالها، خوفا من أن تكون مريضة فتنقل المرض لمرضاهم لتعود لمنزلها، ومع تدهور حالتها، وصعب عليها التقاط أنفاسها، في 11 مارس الماضي، اتصلت كارين برقم الطوارئ في البلاد، لتصل سيارة الإسعاف إلى منزلها في غضون دقائق، "كنت أتلهف حرفيا على الهواء، لذلك وضعوني على الأكسجين على الفور".

سرعان ما خرجت نتائج اختبار كارين لفيروس كورونا إيجابية كما المتوقع، لكن كانت الصدمة بالنسبة لأم الثلاثة أطفال، عندما أخبرها الأطباء أنها مصابة بالالتهاب الرئوي في كلتا رئتيها، ليتم عزلها في غرفة المستشفى، قبل أن تستطيع التغلب على المرض في أسبوع.

وعن الصعوبات التي واجهتها في فترة صراعها مع المرض، تقول كارين: "لم يُسمح لأحد من أقاربي بالقدوم لزيارتي أو رؤيتي، ولم أتمكن من الاطمئنان على أبنائي، كانت فترة صعبة جدا، كنت وحيدة، مقيدة في الفراش، أصارع وحدي، ظللت لمدة يومين أو ثلاثة أيام لا أستطيع الحركة أو حتى الذهاب إلى المرحاض، إذا احتاج الممرضين لتغيير ملاءات السرير، فعليهم حملي".

وتابعت كارين: "عندما كنت أواجه صعوبة في التنفس، كنت أصرخ وأتخبط حتى الحصول على المساعدة، لأنني يجب أن أنتظر حتى تشغل الممرضة معدات التعقيم السريع للغرفة، قبل الدخول لمساعدتي، كنت أتواصل مع أهلي على الهاتف باستمرار، لكني كنت خائفة من الموت، وأشعر في كل لحظة بالاقتراب من حافته، لذلك كنت أقول لعائلتي استعدوا للأسوأ".

"كنت أقاتل من أجل كل نفس، كنت أقاتل من أجل حياتي وحياة طفلي الصغير، الذي لم يتمكن من الخروج للحياة بعد"، كلمات قالتها كارين مستذكرة شعورها الذي لا ينسى، حينما استطاعت تنفس الهواء البارد والنقي في اليوم الذي غادرت فيه المستشفى.

وحاليا، تعزل كارين نفسها في المنزل، بغرفة بعيدة عن أطفالها وبقية أفراد أسرتها، تتماثل للشفاء، لكنها لا تزال تعاني من السعال الجاف الذي أخبرها الأطباء أنه قد يستمر لأشهر.

- مواطنة بريطانية: "أردت فقط أن يساعدني أحد"

جيسي كلارك، البالغة من العمر 26 عاما، المواطنة القاطنة في مدينة شيفيلد، كانت تراودها هواجس بالفيروس، تخاف من الإصابة به، خشية تعرضها لخطر أكبر نظرا لمرضها المزمن في الكلى، الذي جعلها تستأصل كليتها قبل 5 سنوات، فعندما بدأت السعال، وأصبحت تتنفس بشكل صعب متزايد، بدأت جيسي تشعر بالقلق والخوف، وفي غضون أيام، كانت تكافح من أجل الوقوف على قدمها.

نقلت جيسي إلى المستشفى بعد أن واجهت صعوبة في التنفس، إذ تشرح معاناتها مع المرض قائلة: "كنت أعاني أيضًا من ألم شديد في أضلاعي وظهري وبطني، شعرت وكأنني تعرضت للضرب المبرح"، موضحة أن الطبيب أخبرها أن الألم الذي تعانيه، بسبب الالتهاب الرئوي الذي سببه لها الفيروس.

وتتذكر جيسي أيامها في المستشفى، لتقول: "كنت خائفة من البقاء بمفردي، كنت ضعيفة جدا وأردت أن يساعدني أحد، نقلت إلى وحدة يبدو أنها تستخدم لمرضى الفيروس، لا يوجد اختلاط لا أستطيع التحدث مع أحد، كنت مسجونة وأعاني وحدي".

والآن، وبعد 5 أيام من مغادرة المستشفى، ما زالت جيسي تكافح من أجل المشي، بعدما أثر الفيروس على حركتها، وتنام حتى 18 ساعة في اليوم، مستمرة في عزل نفسها عن عائلتها، تعاني في بعض الأحيان من نوبات السعال، ولكن يمكنها أن تتنفس بسهولة أكبر.

- رجل أعمال: "كانت أظلم فترة مرت بحياتي"

أما ستيوارت بويل، البالغ من العمر 64 عاما، فقد أصيب بالفيروس بعد اجتماعه الذي حضره منذ عدة أسابيع، إذ يقول: "بالرغم من أننا كنا تاركين مسافة بيننا في الاجتماع، الذي عقد في يوم الخميس قبل أسبوعين، إلا أنه بحلول يوم الأحد التالي أصيب عدد كبير من الحاضرين بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، قبل أن يثبت إصابتهم بالفيروس".

على مدى الأيام العشرة التالية، تدهورت صحة الرجل البريطاني، إذ يوضح أن سرعان ما تمكن منه المرض ليجعله غير قادر على ممارسة الرياضة أو الحركة على الإطلاق، ليتم نقله إلى المستشفى سريعا، إذ يقول: " كان الفيروس يهاجم رئتي، وكنت أفقد القدرة على القتال مرة أخرى".

ويقول ستيوارت متذكرا فترة عزله بالمستشفى، كان "مكان مظلم للغاية، وفكرت أنه ربما وقتي انتهى، لكنني أردت أن أعيش وعافرت"، مشيدا بجهود أطباء الصحة العامة في مساعدته لمحاربة الفيروس، رغم عدم وجود علاج لانقاذه، ليغادر المستشفى بعد أسبوعين مستكملا فترة عزل في المنزل.