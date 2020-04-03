اضطراب بحركة نقل البنزين الأوروبي لأمريكا جراء تفشي كورونا

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة أن العديد من الناقلات التي تقوم بنقل البنزين الأوروبي إلى الولايات المتحدة قد غيرت وجهتها إلى مناطق أخرى أو موانئ مختلفة داخل البلاد، بعدما انهار الطلب على الوقود في خضم تفشي فيروس كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي المرتبطة به، وذلك بحسب بيانات قامت بجمعها الوكالة الأمريكية من تقارير التجهيزات وتتبع حركة الناقلات.

وأشارت بلومبرج إلى أن ناقلة النفط "سي هيليوس" قد تم شحنها من أمستردام، وكان من المتوقع أن تفرغ حمولتها بميناء إيفرجلاديس، بولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الموافق الثانى من نيسان / أبريل الجارى ، ولكنه تم تغيير وجهتها إلى لايمترى باي بجزر فيرجين التابعة للولايات المتحدة، بوقت وصول متوقع يوم الاثنين المقبل.

وقالت الوكالة، فى مثال آخر، إن الناقلة "نانسي بي"، التي تبحر من روتردام إلى سافانا، بولاية جورجيا، بوقت وصول متوقع غدا السبت، قد أبطأت سرعتها في وسط المحيط الأطلنطي، ومن غير المرجح أن تصل بحلول الغد، وكانت محدد لها الوصول فى وقت سابق إلى مدينة نيويورك.

وكانت مخزونات البنزين بقطاع / بي إيه دى دى – 1 / التابع لما يعرف بإدارة البترول لمناطق الدفاع بأمريكا وهو القطاع الذى يغطى الساحل الشرقي من ولاية ماين إلى فلوريدا ، قد تزايدت الأسبوع الماضي فوق متوسط المستويات الموسمية .

وأضافت الوكالة أن ناقلتي "تورم ترويلوس" و"سيلفر إيبورنا" اللتين كانتا ستتجهان في بادء الأمر إلى لوس أنجليس بعد تحميلهما في أمستردام، تم تحويل وجهتهما إلى نيويورك.