هونج كونج تسجل 43 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 845

قال مسؤول بوزارة الصحة في هونج كونج، إن بلاده سجلت 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، من بينها 34 حالة لأشخاص كانوا قد سافروا إلى الخارج.

وأضاف شوانج شوك كوان أنه من بين الحالات التسع، التي ليس لديها تاريخ من السفر للخارج، عدد قليل له صلة بمجموعة من الحانات الكائنة في البلاد، بينما لم تحدد السلطات بعد مصدر العدوى لثلاث حالات أخرى، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة، وقد تأكد تعافي 19 حالة.

وكانت هونج كونج، شددت الإجراءات لمواجهة الفيروس حيث أمرت بإغلاق الحانات.

ولا تزال هونج كونج تشهد تزايدا في أعداد الحالات المصابة بالفيروس، فقد اتخذت الحكومة إجراءً جديدًا بفرض حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا، على أي شخص يدخل الإقليم من الخارج أو من البر الرئيسي للصين.