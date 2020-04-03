كورونا يتسبب في زيادة العجز المالي في كينيا

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أفاد تقرير لمكتب الميزانية في البرلمان الكيني، بأن العجز سيزيد بمعدل يفوق التقديرات السابقة، في ظل زيادة الحكومة للاقتراض لمكافحة فيروس كورونا.

وقدرت وزارة الخزانة الفجوة بنسبة 3ر6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الجارية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ومن المتوقع أن تخسر الحكومة حوالي 122 مليار شلن كيني من الإيرادات، بسبب خفض الضرائب المقترح، للتخفيف من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

وتشمل الاقتراحات الخاصة بالضرائب تخفيض معدل الضريبة على جملة المبيعات من 3% إلى 1%، وتمت مطالبة من يبلغ حجم مبيعاتهم ما بين 500 ألف شلن و50 مليون شلن بسداد الضرائب، فيما تم إعفاء المزيد من الشركات الصغيرة من السداد.

ويتوقع مكتب الميزانية في البرلمان تراجع معدل النمو الاقتصادي لعام 2020 إلى ما بين 8ر2% و2ر3%.

أما بالنسبة للصادرات، فقد تنخفض بنسبة 25% فيما قد تسجل الواردات انخفاضا بنحو 3%.

يذكر أن كينيا أعلنت في 25 مارس، عن إعفاءات ضريبية واسعة النطاق لتخفيف تأثير فيروس كورونا المستجد.

وسجلت كينيا 110 حالة إصابة بكورونا و3 حالات وفاة ،وفقا لموقع الرصد العالمي لحالات كورونا.