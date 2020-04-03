مفوضية اللاجئين: ندعم اللاجئين حول العالم في فيروس كورونا بنحو 250 مليون دولار

أكد بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن المفوضية تعمل مع منظمة الصحة العالمية؛ لضمان وصول اللاجئين إلى التسهيلات الصحية الوقائية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المفوضية تدعم اللاجئين حول العالم في الفيروس بنحو 250 مليون دولار.

وقال بالوش- في حوار خاص مع قناة النيل للأخبار، عبر الأقمار الصناعية من جنيف - إن المفوضية تعمل مع الحكومات والهيئات المحلية؛ لضمان أن جميع المواطنين بما فيهم اللاجئين يحصلون على السلامة.

وأوضح أن فيروس كورونا لا يواجه الجانب الصحي فقط ولكنه يواجه المستوى الاقتصادي أيضا ولهذا علينا أن نواصل دعمنا إلى اللاجئين في أي مكان لأن حياتهم متأثرة بهذا الوباء.

وأشار إلى أن المفوضية تعمل على توفير المياه والمطهرات لمخيمات اللاجئين و"لكنها تمثل تحدي لعالمنا"، لافتا إلى أنه "لدينا كثير من المعدات الطبية والمطهرات في تشاد وإيران ونعمل على ضمان توفيرها للاجئين.

وبين أن المفوضية تعمل على رفع وعي اللاجئين العالقين في تركيا واليونان بشأن الوقاية من الفيروس.