رئيس وزراء إيطاليا يجدد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إصدار سندات مشتركة

جدد رئيس وزراء إيطاليا جوزيب كونتي، دعوته للاتحاد الأوروبي من أجل إطلاق برنامج غير مسبوق لإصدار سندات مشتركة لصالح دول الاتحاد، في الوقت الذي تبحث فيه دول الاتحاد عن سبل مشتركة للتعامل مع الركود الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة المتوقع في الاتحاد نتيجة تداعيات أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.

ودعا كونتي إلى إصدار ما سماها "سندات التعافي الأوروبية" في مقال نشره بصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية ردا على خطاب من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين والذي نشرته نفس الصحيفة، أمس الخميس، وفيه تعهد من الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الدعم للشعب الإيطالي في مواجهة كارثة وباء كورونا.

يأتي ذلك في حين تعارض ألمانيا وهولندا فكرة إصدار أداة دين مشتركة لدول الاتحاد الأوروبي حيث ترى الدولتان أن هذه الأداة ستجعلهما مسؤولتين عن ديون دول أخرى، في المقابل تطالب إيطاليا وإسبانيا وتدعمهما دول أخرى مثل فرنسا بإصدار ما تسمى سندات اليورو.

من ناحيته قال كونتي إنه في حين توجد أدوات تمويل مشتركة أخرى أصغر حجما مطروحة على المائدة وتمثل بداية جيدة، فإن هناك حاجة للمزيد من التمويل لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتتضمن البدائل المقترحة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا برنامجا بقيمة 100 مليار يورو (109 مليار دولار) للمساهمة في تمويل أجور عمال الشركات المتضررة من الأزمة.

من ناحيته أعرب رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا عن أمله في اتخاذ "خطوات جديدة" خلال اجتماع مجموعة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، المقرر يوم الثلاثاء المقبل بشأن الاستجابة الأوروبية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحاته التي أوردتها وكالة "بلومبرج" للأنباء: "سواء تم هذا الأمر من خلال السندات الأوروبية أو سندات اليورو، أو الدعم المباشر، اعتمادا على ميزانية الاتحاد الأوروبي، أو الاستدانة، أو الإسهامات الاستثنائية من الدول، فتلك هي خيارات فنية، ولكنها ليست صلب الموضوع".

وأردف بالقول: "هناك سبل كثيرة تتيح القيام بهذا الأمر.. وأنا لا أتمسك بأي خيار محدد في الوقت الحال".