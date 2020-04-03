حالات الوفاة بكورونا في نيويورك تتجاوز عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر

تجاوز عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في ولاية نيويورك الأمريكية، عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر في الولاية نفسها.

ووفقا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - فقد وصل عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في نيويورك وحدها، اليوم، إلى 2935 حالة، منذ ظهور الحالة الأولى بالولاية قبل نحو 5 أسابيع، ومن المتوقع أن يزيد ذلك العدد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، فيما كانت حصيلة هجمات 2001 على برجي مركز التجارة العالمي في مانهاتن نحو 2700 شخص.

وتعد نيويورك - التي أُعلنت الشهر الماضي منطقة كوارث- الولاية الأكثر تضررا من تفشي وباء "كورونا"، إذ تجاوزت حالات الإصابة المسجلة فيها 100 ألف حالة، من أصل نحو 250 ألف حالة مسجلة على مستوى الولايات المتحدة، بينما تقترب حالات الوفاة من 3 آلاف حالة من أصل نحو 12 ألف حالة وفاة على مستوى البلاد.

وعالميا، بلغت حالات الإصابة المسجلة حتى اليوم أكثر من مليون و40 ألف حالة، فيما توفي زهاء 55 ألف شخص جراء إصابتهم.