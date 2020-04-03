الأمير تشارلز يفتتح مستشفى جديدا لمكافحة فيروس كورونا

افتتح الأمير تشارلز البريطاني مستشفى جديدا مصمما لاستيعاب ما يصل إلى أربعة آلاف سرير عبر رابط فيديو اليوم الجمعة، مشيدا بسرعة بنائه، واصفا إياه بمثال على كيف يمكن للإنسان " تحقيق المستحيل من خلال الإرادة والبراعة الإنساني".

ويوجد في مستشفى نايتنجيل التابع لجهاز الصحة الوطني، الذي أقيم في مركز سابق للمعارض بلندن، 500 سرير مبدئي لمجاراة زيادة متوقعة في عدد المرضى الذين يعانون من أعراض حادة لفيروس كورونا المستجد ويحتاجون على رعاية مركزة.

وقال تشارلز (71 عاما) الذي أصيب بالفيروس ولكن كان يعاني من أعراض طفيفة: "بلا شك أنه عمل رائع وتقريبا لا يصدق، من سرعة البناء –خلال تسعة أيام فقط- إلى الحجم ومهارات هؤلاء من أقاموه".

ووجه رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي أصيب أيضا بالفيروس ولايزال في حجر منزلي، الشكر لهؤلاء الذين عملوا في بناء المستشفى.

وقال جونسون في تغريدة: "هذا جهد جبار يعني أنه سوف يكون لدينا ألف سرير إضافي للاعتناء بمرضى فيروس كورونا".

وقال وزير الصحة مات هانكوك من المستشفى إنه تم إطلاق "المشروع الاستثنائي.. عندما صار جليا، قبل أسابيع قليلة، أننا سوف نحتاج إلى زيادة سعة الرعاية الحرجة بجهاز الصحة الوطني".

وانتقد الكثير من خبراء الصحة بطء الحكومة في الاستجابة للأزمة، والمستوى المنخفض من فحوصات الفيروس، والحالة السيئة لأسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس ومعدات الوقاية.

وحذروا من أن بريطانيا يمكن أن تواجه واحدة من أكبر معدلات الوفيات في العالم جراء فيروس كوفيد-19 في الأسابيع القليلة المقبلة.