وفاة المغامر والناشط الحقوقي الألماني روديجر نيهبرج عن 84 عاما

توفي المغامر الألماني والناشط في مجال حقوق الإنسان روديجر نيهبرج يوم الأربعاء عن 84 عاما، حسبما صرحت زوجته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الخميس.

وكتبت رسالة رثاء تقول "نحزن" على الموقع الإلكتروني لجمعية نيهبرج (تارجيت).

يشار إلى نيهبرج الذي أشتهر بالاشارة إليه باسم "سير فيفال"، صنع عناوين الصحف لمدة 25 عامًا باستثمار المخاطرة العالية بما في ذلك عبور مثير للجدل للمحيط الاطلسي باستخدام طوف من الخيزران.

واستغل المغامر الألماني الاهتمام الذي اكتسبه من هذه الأعمال وغيرها من مغامرات البقاء على قيد الحياة في الغابة والصحراء للتعامل مع الأشخاص المحرومين ورفع مستوى الوعي بقضاياهم.