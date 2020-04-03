مبادرة شبابية بقرية كتامة بالغربية لتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية

عقّم أهالي قرية كتامة التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية، عددًا من المؤسسات الحكومية وشوارع القرية، على نفقتهم الخاصة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين أهالي القرية.

وقال مصطفى غلاب، أحد شباب القرية، إن مجموعة من شبابية من أبناء القرية أطلقوا مبادرة لمساعدة الأجهزة التنفيذية في تعقيم جميع الشوارع، حيث شارك فيها 20 شابا متطوعا من أبناء القرية، كما شارك الأهالي في توفير المعدات ومواد التعقيم.

ومن جهته أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، إلى جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار ومتابعة وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجول.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.