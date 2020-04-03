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ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر في الساعة السابعة و22 دقيقة و48 ثانية من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي ضواحي فرخي بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وأفادت مؤسسة الجيوفيزيا بجامعة طهران بأن مركز الزلزال على عمق 7 كيلومترات داخل الارض .

ولم ترد اي تقارير عن خسائر مادية وبشرية جراء الزلزال.

ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل ، كان أكثرها دموية زلزال، ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران في شهر يونيو عام 1990 وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.