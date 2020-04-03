تونس: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 495

أعلنت وزارة الصحة التونسية، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 495 حالة، وذلك بعد تسجيل 40 إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء التونسية - أن أغلب الحالات المصابة تتركز في العاصمة تونس بـ112 حالة، ومحافظة أريانة 67 حالة، تليها محافظة بن عروس بـ49 حالة.

وأكدت أنه في إطار المتابعة للوافدين تم حتى اليوم إخضاع 19025 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 17370 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و1655 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وأشارت إلى أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها؛ للحد من تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وأهابت وزارة الصحة التونسية، في ختام بيانها، بكافة السكان الالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد؛ حماية للأمن الصحي لتونس.