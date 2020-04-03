الصين تحث كندا على إزالة العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية

حث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، كندا على اتخاذ قرار حاسم وإجراءات في أقرب وقت ممكن لإزالة العقبات التي تعرقل تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال وانغ - خلال محادثة هاتفية مع وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامباين، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم - "إن كندا ذكرت مرات عديدة أنها تقدر العلاقات بين البلدين وتأمل أن تدفع العلاقات للعودة إلى مسارها الصحيح، وتولي الصين أهمية لهذا الموقف"، منوها إلى أن العام الحالي يصادف الذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معتبرا أنها فرصة مهمة للبلدين لتعزيز التعاون.

وأضاف "أنه في الوقت الذي تواجه فيها كندا أيضا صعوبات بسبب تفشي مرض فيروس كورونا الجديد، فإن الصين مستعدة لتقديم دعم لكندا ومساعدتها في احتياجاتها الضرورية ومشاركة خبرتها في محاربة المرض مع كندا دون تحفظ".