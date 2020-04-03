الصين تنفي استئناف استيراد بذور الكانولا من كندا

نفت وزارة الخارجية الصينية، تقريرا إخباريا، كان أفاد بأن بكين استأنفت عمليات استيراد بذور الكانولا من أكبر مصدرين لها في كندا.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، قولها في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الصين ستنفذ بصرامة القواعد المتعلقة بالمواد الأجنبية المستخدمة في شحنات الكانولا، وإنها لن تمدد مذكرة تفاهم موقعة في وقت سابق، والتي تسمح بشحنات تزيد فيها المواد الأجنبية عن نسبة 1%.

وأضافت هوا أن السلطات الصينية قررت عدم تمديد مذكرة التفاهم التي انقضت بنهاية شهر مارس، في إطار منع استيراد المواد الضارة.

وعلى الجانب الآخر، قال مسؤول في الحكومة الكندية هذا الأسبوع إن بلاده والصين أجريتا محادثات إيجابية بعد حظر بكين العام الماضي شحنات الكانولا من شركتي "فيترا" و"ريتشاردسُن إنترناشيونال".