ذكرت وزارة التجارة الصينية عبر موقعها الرسمي، أن قيمة التجارة بين الصين والدول الأفريقية، بلغت 7ر208 مليار دولار أمريكي في عام 2019، بزيادة 2ر2% مقارنة بالعام السابق عليه.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الجمعة، سجلت واردات الصين من الدول الأفريقية 5ر95 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض قدره 8ر3% على أساس سنوي.

ووصلت قيمة الصادرات الصينية إلى الدول الأفريقية العام الماضي 2ر113 مليار دولار، 9ر7% مقارنة بالعام السابق عليه.

وبلغ حجم الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات بالدول الأفريقية في عام 2019، ثلاثة مليارات دولار، كما وقعت الشركات الصينية عقودا بقيمة 9ر55 مليار دولار، وأنجزت أعمالا بقيمة 46 مليار دولار.