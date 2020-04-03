محللون: الميزانية العمومية لشركة ريان اير يمكن أن تقاوم تبعات كورونا

ذكرت شركة "برنستين" البحثية في تقرير لها، أنه بينما ستحقق نتائج شركة "ريان اير" الأيرلندية للطيران أدنى حد، قدمت الشركة تحديثا حول السيولة، ومع حصولها على مبلغ 8ر3 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، في نهاية السنة المالية، فإنها يمكن أن تتحمل انكماشا، لفترة أطول من الكثير من نظيرتها الأوروبية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة .

وأضافت شركة "برنستين" أن شركة الطيران الأيرلندية "تحقق بالكاد مستويات السيولة للقواعد الارشادية للسنة المالية، مما يقدم أملا، حيث تراجعت حركة الطيران، بواقع 48% على أساس سنوي في ضوء القيود على السفر.

وزادت أسهم شركة الطيران، بواقع 5ر2%، قبل فقدان المكاسب، وتراجعت بنسبة 3ر0% عند التداول، حتى الساعة الثامنة.